Caressa: “Inter, Darmian come Grosso. Conte il migliore al mondo nel…”

Le parole del giornalista di Sky Sport: "Secondo me l'esempio di questa Inter è Darmian: io l'ho paragonato al Grosso dei mondiali"

Intervenuto durante Deejay Football Club, Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parlato così del momento dell'Inter, che si avvicina sempre di più allo scudetto: "Arriva un po' presto se consideri anche il punteggio: punteggio non altissimo quest'anno. E l'Inter vince con un bel vantaggio se pensi a come era la situazione nel girone d'andata. Conte? Il grande allenatore tiene tutti sulla corda, sa recuperare Eriksen, sa tenere Darmian che gli risulta decisivo anche se non gioca per un mese e mezzo.