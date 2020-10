Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, Fabio Caressa, giornalista e commentatore di Sky Sport, ha parlato in vista del derby di questa sera tra l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli: “Mi sembra che il Milan abbia buone possibilità viste le assenze dell’Inter. Poi stanno dando una nuova idea. Del derby io dico X. Do due marcatori per parte: Vidal e Lukaku per l’Inter, Calhanoglu e Maldini per il Milan”.