Caressa: “Dybala-Inter? Stimiamo tutti Marotta, ma ci scordiamo che…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così del possibile arrivo di Paulo Dybala all’Inter

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così del possibile arrivo di Paulo Dybala all’Inter: “Noi tutti stimiamo Marotta, ma ci scordiamo della situazione dell’Inter, di come ne parlavamo. L’Inter ha già pesantissimi contratti di cui vorrebbe liberarsi, sembrerebbe un controsenso prendere Dybala. Non trovate? Devi stare su un certo livello, ma se vuoi Dybala devi vendere Lautaro per me. O il Barcellona si prende Lautaro o si prende Dybala, la logica è questa per me. Dybala è perfetto per il Barcellona in questo momento”.