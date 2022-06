Inter, Caressa: “Dybala-Lukaku? Sorpresissimo. Mi sembra strano che…”

Perché tutti gli altri acquisti sono perfetti: Mkhitaryan è perfetto per come gioca Inzaghi. Simone poi gioca con una punta centrale come Lukaku e uno con caratteristiche diverse da quelle di Dybala: o altrimenti non c'è spazio per Lautaro perché far giocare tutti e tre è impossibile. Credo che l'Inter si stia muovendo in acquisizione e poi farà delle cessioni: non vorrei che prendere uno possa escludere l'altro. Ma se prendono tutti e due è un gran colpo: loro due insieme possono giocare anche se non è l'ideale per me".