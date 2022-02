Caressa: “Inter-Milan? Se Pioli perde, numeri drammatici. Per me finisce…”

Il pronostico del giornalista a proposito della stracittadina in programma questo pomeriggio

Fabio Caressa, nel corso di Deejay Football Club, si è inevitabilmente soffermato sul derby di Milano in programma questo pomeriggio. Questo il suo pensiero e il suo pronostico sulla gara"E' decisamente importante per l'Inter, che con 4 punti nelle prossime due partite può dire quasi arrivederci. Con questo calendario da marzo in avanti non ha praticamente scontri diretti. Se il Milan perdesse, i numeri degli ultimi mesi sarebbero drammatici. Con la proiezione degli ultimi due mesi non andrebbero in Champions. Per me, comunque, pareggiano. Sarà importante capire chi metteranno su Brozovic e anche lo stato di forma della corsia mancina del Milan".