Caressa: “Inter, è ora di passare alla difesa a 4: col Bayern è l’occasione giusta”

"Per la Juve l'unica cosa buona è la classifica, non ha espresso il meglio di sé ed è ancora lì. Mi permetto di dire che non deve diventare una guerra ideologica, il calcio è fluido e si può giocare in un modo o nell'altro senza essere tacciati di essere traditori delle proprie idee. Per l'Inter, invece, credo sia arrivato il momento di cambiare in difesa e passare alla difesa a 4, con il Bayern, che non ha un attaccante di peso là davanti, può essere l'occasione giusta"