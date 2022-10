Caressa: “Inter? Skriniar cresciuto tantissimo. Ora non può più perdere”

Le parole del giornalista: "La classifica devi guardarla, non puoi più perdere almeno fino alla sosta"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Fabio Caressa, giornalista, ha parlato così del momento positivo dell'Inter: "Il cambio del portiere un po' ha influito sulla sicurezza della difesa: Handanovic è leader, ma se non hai fiducia non ce l'hai. E soprattutto è cresciuto tantissimo Skriniar: quello di inizio anno era quello che pensava ad andarsene, ora è convinto e preciso. Anche De Vrij è cresciuto molto. La classifica devi guardarla, non puoi più perdere almeno fino alla sosta: con 8 punti siamo al limite, devi recuperarli vincendo gli scontri diretti".