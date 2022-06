Caressa: “All’Inter do 8. Ma a Liverpool c’è stato l’errore dell’anno”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista, ha dato il suo giudizio sulla stagione disputata dall'Inter: " All'Inter do 8. E' vero che ha perso il campionato, ha vinto però la Coppa Italia, è andata avanti in Champions e se l'è giocata alla pari col Liverpool. Lì secondo me c'è stato l'errore dell'anno: perché te la devi rischiare, quando sei 1-0 e stai per fare l'impresa devi cercare di farla e non pensare ad altro. Quello è stato il punto negativo, ma ha dimostrato di essere all'altezza del Liverpool, una delle squadre più forti del mondo.

Non era facile sostituire Lukaku, Hakimi e Conte, ci sono riusciti perfettamente con scelte importanti e con un allenatore molto bravo come Inzaghi. Sa fare le cose per bene, ha un'idea tattica precisa: a volte però dà grande fiducia ad alcuni, che insomma. Tipo Correa, una delle grandi delusioni del campionato: secondo me lui si aspettava molto di più. Però Inzaghi difficilmente avrebbe potuto fare meglio: se vai a vedere le riserve, trovi più nomi che sostanza. Meglio non si poteva fare: certo, non perdi a Bologna e magari vinci lo scudetto, però Radu qualcosa l'ha sbagliato anche negli anni scorsi. Ma non deve essere il campionato perso per Radu perché non è vero".