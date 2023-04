Caressa: “Inzaghi avrà fatto errori, ma se gli attaccanti non la mettono mai dentro…”

Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla crisi dell'Inter: "Tutti danno la colpa a Inzaghi, che sicuramente avrà fatto i suoi errori. Ma se tu hai 2,22 di expected goals e gli attaccanti non la mettono mai dentro. Cosa c'è che non va? Troppi cambi, troppi giri di attaccanti? Devono giocare sempre gli stessi? Lukaku lo devi far giocare sempre per fargli ritrovare la condizione fisica Prima c'era un Lautaro trascinante, ora si è assopito. Ieri è stato riproposto Correa, che ormai il pubblico dell'Inter non può vedere neanche più in panchina. L'errore di Lukaku? Era più difficile metterla fuori che dentro".