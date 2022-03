Caressa: “Inzaghi, stagione importante anche senza scudetto. Con un solo grande errore”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così della prima stagione all’Inter di Simone Inzaghi

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così della prima stagione all’Inter di Simone Inzaghi: ”Inzaghi ha fatto una grande stagione anche se non vince lo scudetto con un grande errore. Il problema per me è di mentalità. Sono 1-0 a Liverpool, non posso dire che mi sono tenuto i giocatori per le partite successive. Io a Inzaghi faccio solo questo appunto sulla mentalità. Lì devi pensare all’impresa che stai facendo e te la devi giocare, senza pensare al domani. Le grandi imprese cambiano le storie degli uomini. Quello è l’unico errore commesso. L’Inter è stata un po’ sovrastimata come rosa, oltre alla stanchezza”.