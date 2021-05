Caressa: “Inzaghi un grande. Proverà a portare qualcuno all’Inter: faccio un nome”

Le parole del giornalista: "Inzaghi alla Lazio ha fatto cose straordinarie. Stiamo parlando di un grande"

Intervenuto a Deejay Football Club, Fabio Caressa, commentatore Sky Sport, ha parlato così dell'addio di Antonio Conte all'Inter: "Uomo di grande serietà e corretto: l'orizzonte deve essere che io ho una possibilità da giocarmi. Se penso di non averla, non sono più Conte. Inzaghi? Tutti devono fare una rivoluzione economica e tutti si prendono l'allenatore che potrebbe essere il più indicato. Lui ha lo stesso modo di giocare rispetto a Conte e io penso che proverà a portarsi qualcuno dietro all'Inter: per esempio mi viene in mente uno come Lazzari, perché Hakimi va al PSG. Secondo me poi un altro ancora può uscire. Inzaghi alla Lazio ha fatto cose straordinarie: una sola cosa dovrebbe limitare, ogni tanto si lamenta troppo quando le cose vanno male. Ma stiamo parlando di un grande.