Caressa: “Inzaghi serial winner. Istanbul? 70-30 City: all’Inter sanno che…”

Fabio Caressa, giornalista, ha parlato così della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter in vista anche di quella di Champions League: "A me è piaciuta moltissimo la Fiorentina: ma Inzaghi è un serial winner. E' stata un'Inter razionale. A Istanbul? Io do 70-30: anche i giocatori dell'Inter lo sanno di essere sfavoriti, ma non sai mai. Il City ha piccoli punti deboli, ma poca roba.