Caressa su Inzaghi: “Ha dimostrato intelligenza. Credo che dietro le telecamere lui…”

"Dumfries ha ricevuto delle critiche, ma quando trova gamba può essere decisivo. Gioca in un ruolo non suo, dato che lui ha iniziato ed era devastante da terzino vero e proprio. Ha impiegato un po' per ambientarsi, ma ora sta facendo bene. Lautaro, l'ultima volta che ha segnato, eravamo al mare, mentre Dzeko segna con regolarità. Faccio una domanda: quando tornerà Lukaku, davvero potremo fare a meno di Dzeko in questo modo? Siamo sicuri? Chiedo a Inzaghi: mi sembra difficile. Inzaghi ha dimostrato intelligenza, mi sembra uno che, al di là di quello che dice davanti alle telecamere, è uno che fa molto pensiero. Infatti, per questo, ho visto un'Inter più pensata".