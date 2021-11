Italia, Caressa: “Questo sorteggio non ha nessun senso. Giocheremo con Ronaldo in finale ma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa ha commentato così il sorteggio dei playoff per i Mondiali

"Arriveremo a giocarcela con Ronaldo in finale. I club devono essere generosi, devono lasciar andare i giocatori e non giocare il 20 marzo. Bisogna avere un ritiro serio prima delle due partite. Lo stage a gennaio non serve a nulla. Non ha nessun senso questo sorteggio da un punto di vista sportivo, le due teste di serie principale in ogni sport vanno da due parti diverse di tabellone. Le prime 2 del ranking si incontrano? Non hanno nessun senso. Passeranno Nazioni che hanno un impatto minore di Italia o Portogallo. Se hai Djokovic e Federer, li fai incontrare in finale. Se facciamo il ritiro, saremo più tranquilli".