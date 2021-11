Caressa: “Jorginho non doveva tirare il rigore, per l’Italia non è ancora drammatica ma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa ha commentato così il pareggio dell'Italia con la Svizzera

"Ormai ci hanno capito, vengono a prenderci sulle fonti di gioco. Ora è necessario avere un piano B, se non riesce a fare gol così, serve fare altro. Siamo all'interno del problema che c'è quando l'Italia vince qualcosa, da una parte c'è la riconoscenza e dall'altra la convinzione di fare sempre le stesse cose e non cambiare. Rigore? Io, Jorginho, non devo pensare da singolo: Jorginho non ci doveva andare sul dischetto. Ma per l'Italia non è ancora una situazione drammatica. Ogni tanto bisogna giocare per far segnare le punte e quindi si può anche giocare per esaltare Immobile o far giocare Belotti".