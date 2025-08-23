Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, alla vigilia del campionato, ha espresso una critica di alcuni aspetti del calciomercato estivo, con un commento molto acceso su quanto accaduto nella vicenda Lookman-Inter:
ultimora
Caressa: “Lookman? Imbarazzante in società civile, che roba è? E sull’Inter e Chivu dico…”
"A me questo mercato non è piaciuto per niente, per una serie di motivi: Zazzaroni ha sottolineato come le squadre non sappiano fare sistema, come per esempio le squadre della Premier, che si passano continuamente giocatori. Praticamente nessuno è arrivato dalle serie minori in Serie A, cosa che accadeva prima. Mi direte che le squadre vogliono giocatori pronti, ma io faccio telecronache in Champions di squadre importantissime con giocatori molto giovani. Non sarebbe allora forse il caso di un cambiamento di regole? Si potrebbe imporre una riduzione delle rose, in modo da costringere le squadre a puntare sui primavera o Under 23. Non si può più andare avanti così".
"La situazione Lookman è imbarazzante: io ho una squadra di calcio e ho a bilancio un giocatore che ho pagato e che dunque ha un valore per me. Ma, di fatto, non posso disporre di lui perché, se vuole andare via, inizia a farmi la guerra. Che senso ha allora che il giocatore sia a bilancio? Non ha più senso. Allora siano dei prestatori d'opera, che vengono pagati con un contratto, e ci sia un indice che già di default stabilisce, in base al contratto, quanto deve essere pagato un giocatore per cambiare e per rescindere il suo contratto, e andiamo avanti così. Le regole non sono più al passo con quello che sta succedendo. Non è ammissibile, in una società civile, l'atteggiamento di Lookman: te ne vai, fai i capricci, ma cos'è? Se lo faceste voi a lavoro, cosa succederebbe? Ma siamo impazziti? Ma allora che senso ha per le squadre investire sui giocatori, se poi succedono queste cose?".
"In generale, non mi sembra che in questo mercato le squadre si siano rinforzate, tutt'al più sistemate. Inter? Ho curiosità di vedere come sarà la gestione di Chivu, visto che tanti sono stati ingenerosi verso Inzaghi. L'Inter si è sicuramente rinforzata davanti, Bonny ed Esposito mi piacciono".
© RIPRODUZIONE RISERVATA