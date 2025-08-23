"La situazione Lookman è imbarazzante: io ho una squadra di calcio e ho a bilancio un giocatore che ho pagato e che dunque ha un valore per me. Ma, di fatto, non posso disporre di lui perché, se vuole andare via, inizia a farmi la guerra. Che senso ha allora che il giocatore sia a bilancio? Non ha più senso. Allora siano dei prestatori d'opera, che vengono pagati con un contratto, e ci sia un indice che già di default stabilisce, in base al contratto, quanto deve essere pagato un giocatore per cambiare e per rescindere il suo contratto, e andiamo avanti così. Le regole non sono più al passo con quello che sta succedendo. Non è ammissibile, in una società civile, l'atteggiamento di Lookman: te ne vai, fai i capricci, ma cos'è? Se lo faceste voi a lavoro, cosa succederebbe? Ma siamo impazziti? Ma allora che senso ha per le squadre investire sui giocatori, se poi succedono queste cose?".