Si parla di Norvegia, Caressa: “Solo Haaland e un altro sarebbero titolari nell’Italia”

"La prima partita che abbiamo giocato in Norvegia è stata una delle più brutte della storia del calcio italiano", aggiunge Caressa
Matteo Pifferi Redattore 

A Radio Deejay si è parlato della corsa alla qualificazione al Mondiale 2026 tra Norvegia e Italia. Haaland e soci hanno sei punti di vantaggio e una partita in più rispetto agli azzurri, che sono obbligati a vincere le restanti quattro partite e sperare anche in un passo falso dei norvegesi.

Ma quali e quanti norvegesi giocherebbero titolari nell'Italia? Fabio Caressa ha risposto così:  "Haaland sicuro, Nusa non so se sarebbe titolare, buon giocatore sicuramente. Odegaard sicuramente sì, gli altri insomma, non vedo tanti altri nomi. La prima che abbiamo giocato in Norvegia è stata una delle più brutte della storia del calcio italiano.

Anche con Israele non abbiamo giocato una grande partita, una follia pura che speriamo non si ripeta. Non entro nella questione di Israele, noi ci occupiamo di sport e ognuno di noi ha la sua idea"

