Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Pio Esposito, giovane attaccante dell'Inter che contro il Cagliari ha segnato la sua prima rete in Serie A: "Pio Esposito? Dico soltanto: piano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Caressa: “Pio Esposito? Piano. Sicuramente è un giocatore forte, ma prima…”
ultimora
Caressa: “Pio Esposito? Piano. Sicuramente è un giocatore forte, ma prima…”
Negli studi di Sky Sport si parla del giovane bomber dell'Inter, che a Cagliari ha segnato il suo primo gol in Serie A
Siamo abituati a fare questo giochino, mi ricorda più Vieri, mi ricorda più questo... E va benissimo. Però poi piano: sicuramente è un forte giocatore, è giovane, aspettiamo un attimo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA