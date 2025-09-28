Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Pio Esposito , giovane attaccante dell'Inter che contro il Cagliari ha segnato la sua prima rete in Serie A: "Pio Esposito? Dico soltanto: piano.

Siamo abituati a fare questo giochino, mi ricorda più Vieri, mi ricorda più questo... E va benissimo. Però poi piano: sicuramente è un forte giocatore, è giovane, aspettiamo un attimo".