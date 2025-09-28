FC Inter 1908
Caressa: “Pio Esposito? Piano. Sicuramente è un giocatore forte, ma prima…”

Negli studi di Sky Sport si parla del giovane bomber dell'Inter, che a Cagliari ha segnato il suo primo gol in Serie A
Fabio Alampi Redattore 

Fabio Caressa, dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Pio Esposito, giovane attaccante dell'Inter che contro il Cagliari ha segnato la sua prima rete in Serie A: "Pio Esposito? Dico soltanto: piano.

Siamo abituati a fare questo giochino, mi ricorda più Vieri, mi ricorda più questo... E va benissimo. Però poi piano: sicuramente è un forte giocatore, è giovane, aspettiamo un attimo".

