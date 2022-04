Caressa: “Radu? Insulti social insopportabili ma non può fare quell’errore”

"Se fai giocare 30 volte il portiere con i retropassaggi, poi c'è il rischio che sbagli", spiega Caressa

"Radu si è attirato il solito odio insopportabile di Internet. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra che lo ha protetto, trovo insopportabile gli insulti ma non sono neanche per il pietismo a tutti i costi. Radu è un professionista e non può fare un errore così in quel momento importante. E non ce l'ho con la costruzione dal basso. Ma se fai giocare 30 volte il portiere con i retropassaggi, poi c'è il rischio che sbagli. Altrimenti metti Brozovic e fai il power play come nell'hockey. Tanto fin lì Radu non aveva fatto parate"