Caressa: “Arbitri, decisioni non omogenee. Kjaer-Pellegrini come Inter-Juve ma…”

Il giornalista si è soffermato sugli episodi della gara tra Roma e Milan che hanno fatto infuriare Mourinho

«Le decisioni non sono omogenee. L’intervento di Kjaer su Pellegrini è uguale a quello di Inter-Juve. Se non è intervenuto stasera non doveva intervenire neanche in Inter-Juve o viceversa. E per il Var il rigore dato al Milan era chiaro errore». Fabio Caressa, durante il Club, la trasmissione di Skysport in onda domenica sera dopo le partite del week end, ha parlato così di Roma-Milan, finita 2 a 1 con un Mourinho infuriatissimo.