Caressa: “Polemiche Sarri? L’allenamento è sopravvalutato. Dimarco? So che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa ha parlato così di Lazio-Inter

"So che Dimarco gode grandissima stima dal comparto tecnico di Inzaghi, è stimato tantissimo perché fa il doppio ruolo. Inzaghi? Non credo lo fischieranno tanto, ha dato talmente tanto a quella società. Da allenatore ha fatto tantissimo per far crescere la Lazio. Polemiche Sarri? Il concetto dell'allenamento è sopravvalutato, in NBA si allenano giocando. E dico che secondo me si va verso un'altra direzione: ci sarà una partita fino al 70', dal 70' al 90' cambierà lo schema tattico e sarà un'altra partita con cinque cambi e altro. E il primo a farlo veramente sarà Allegri".