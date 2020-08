Caressa: “Inter da scudetto l’anno prossimo. Ma resto dubbioso su Eriksen perché…”

Intervenuto a Deejay Football Club su Radio Deejay, il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha parlato così di Atalanta-Inter:

“Sono curioso di vedere chi si piazzerà secondo. E’ difficile ma il quarto posto può non garantire la Champions League se Napoli e Roma vincessero Champions ed Europa League”.

ATALANTA – “E’ diventata la seconda squadra di tutta Italia. Se la tua squadra non può raggiungere l’obiettivo, sono in molti che ora supportano l’Atalanta”.

INTER DA SCUDETTO L’ANNO PROSSIMO? – “Sì. L’anno prossimo è quella del salto di qualità. Un anno era comprensibile che potesse essere necessario per migliorare avendo fatto una bella campagna acquisti. Rimango in dubbio su alcune scelte, come quella di Eriksen. Io e Bergomi fummo un po’ sbeffeggiati. Per giocare con Conte c’è bisogno un po’ di cuore”.