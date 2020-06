Caressa: “Inter? Sorpreso dai tanti cambi di Conte con il Sassuolo. Hakimi? Iradiddio”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay in Deejay Football Club, Fabio Caressa ha espresso le sue perplessità per i tanti cambi di formazione optati da Conte per Inter-Sassuolo:

“Sono rimasto perplesso da così tanti cambi di formazione, avrei cercato di cambiare un po’ di meno, soprattutto in difesa. Non è possibile che un giocatore vada in difficoltà dopo tre giorni. Anche Skriniar era un po’ in difficoltà, sarei andato con tutte le certezze adesso. Poi magari dopo un’ora li avrei cambiati, certo io non faccio l’allenatore. Se poi ti mangi un gol come quello di Gagliardini c’è poco da fare”.

HAKIMI – “E’ un grande giocatore, è un’iradiddio. E’ perfetto per giocare a 5, giocatore completo. Mi piace moltissimo”.