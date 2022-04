Caressa: “Gli stadi non sono opere d’arte, vanno buttati giù e ricostruiti. I politici…”

Intervenuto a Deejay Football Club, Fabio Caressa ha parlato così di stadi, dopo le ultime discussioni in merito a San Siro

"Lo stadio non è un'opera d'arte, gli stadi vanno buttati giù e ricostruiti come accade in tutto il resto del mondo. Deve essere un servizio per la comunità, la gente deve usufruire di ciò che lo stadio offre. Sono vent'anni che sento i politici dire che lo stadio non è una priorità e ce ne sono altre, basta"