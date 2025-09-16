L'Inter perde a Torino contro la Juventus mostrando vecchi difetti e sollevando qualche dubbio sul suo stato di forma. Ne ha parlato su YouTube Fabio Caressa:
ultimora
Caressa: “Sull’Inter si sta rafforzando una mia sensazione. E può diventare un problema…”
"Bella reazione di Calhanoglu. C'erano state molte critiche nei suoi confronti, ha fatto una buona partita. Abbiamo visto un'Inter che aveva gli stessi difetti visti anche negli altri anni e gli stessi pregi. I difetti sono una difesa ogni tanto lenta, in questo momento non abbastanza aggressiva. Si sta rafforzando una mia sensazione: quel modo di giocare di Inzaghi non era semplice, ma complesso, ed era stato assorbito dalla squadra. Ora l'Inter gioca in modo diverso, giusto che Chivu faccia questi passi. Attenzione, però, perché mosse come la zona sui calci piazzati e la difesa bloccata non necessariamente porteranno subito dei frutti, perché la squadra era abituata a giocare in un altro modo. Bisogna essere convinti per cambiare".
"Io non sono uno di quelli che ancora pensano che influisca il 5-0. Questo è sport, gli atleti sono abituati ad andare oltre. Però, se già arrivi da una batosta e ne prendi un'altra, questo può far calare delle convinzioni in quello che stai facendo e che sei sulla strada giusta. E questo può cominciare a essere un problema. Penso che le prossime 2-3 partite dell'Inter saranno decisive. Non meritava di perdere con la Juve, ma alla fine ha perso, mostrando i soliti difetti e non attingendo dai nuovi arrivati, che Chivu non sembra preferire ai soliti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA