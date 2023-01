Caressa: “Milan non in crisi ma Supercoppa è spartiacque. Mi fa strano che…”

"Il Milan ha gli stessi punti anno scorso, non c'è tutta questa crisi. E' la stessa squadra dell'anno senza Maignan e il portiere non è un dettaglio. In più, i nuovi acquisti hanno tutti fallito. La Supercoppa è uno spartiacque, è una Coppa che ha la sua importanza e mi fa strano che si giochi a gennaio visto che è l'ultimo trofeo dell'anno scorso e non il primo di questa stagione. Essendo un derby ha un'importanza diversa, sarà importante psicologicamente per entrambe"