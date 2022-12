Caressa: “Adani? Anch’io ho sbagliato. Dopo alcune telecronache sono stato accusato di…”

"La mia visione delle telecronache è che la telecronaca deve essere la colonna sonora di quello che stai vivendo, deve sposarsi col momento emotivo della partita. E' una cosa che va molto a gusto. Forse il pubblico della RAI, che è molto più vasto di quello di Sky, non era abituato a un certo tipo di telecronaca. Mi sono sempre chiesto che tipo di racconto farei se mi chiamasse la RAI. Probabilmente andrei un gradino sotto, perché c'è un pubblico diverso. Poi, non bisogna stridere troppo con il sentimento vissuto da chi guarda, altrimenti si crea contrasto. Detto questo, non mi permetterei mai di dire che lui ha sbagliato, perché Lele è uno che fa le cose come sente. In quel momento, sentiva di fare così. Anche a me è capitato di sbagliare in questa direzione. Mi hanno spesso accusato di essere sopra la partita, ma io ho sempre cercato di accompagnarla. E' per questo che dopo l'Europeo mi sono un po' fermato con le telecronache, perché c'è il rischio di non ritrovare più un equilibrio. Se prendi Lele, prendi il pacchetto, vuol dire che vuoi andare in quella direzione. Lui è uno preparatissimo. Tra l'altro, non c'è dubbio che tutto ciò per la RAI sia un vantaggio. Bisogna però tenere conto del proprio DNA".