Caressa: “L’Inter pareggia a Venezia e vince con lo Spezia”. Ecco il pronostico di Zazzaroni

Intervenuti ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono esposti nei pronostici delle due giornate di Serie A in arrivo. Per Caressa, l'Inter pareggerà stasera contro il Venezia. "Dico X, tanto ho già perso nei pronostici e li faccio alla c... di cane". Zazzaroni, invece, opta per la vittoria dell'Inter al Penzo. Entrambi, poi, danno per vincente l'Inter nel match infrasettimanale contro lo Spezia di Thiago Motta.