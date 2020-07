Caressa: “Conte sarà l’allenatore dell’Inter anche l’anno prossimo. Ha fatto capire che…”

Crisi tra l’Inter e Conte? Se ne è parlato tanto dopo il pari contro il Verona. E ne hanno parlato a Skysport durante il programma ‘Il club’ di Fabio Caressa. Proprio il giornalista ha sottolineato: «Qualcosa si è capito dalle parole di Conte. Perché ha fatto capire che non crede che questo gruppo sia in grado di fargli fare il salto di qualità definitivo. D’altronde nel resto dell’anno lo ha detto diverse volte. Dopo Dortmund per esempio. Secondo lui manca ancora qualcosa per arrivare lassù. La squadra potrebbe essere andata fuori giri per la tanta grinta che trasmette. Credo che Conte sarà ancora l’allenatore dell’Inter la prossima stagione. Eriksen o Borja Valero è una sintesi. Ad un certo punto lo spagnolo era il 26esimo in rosa. Se ora siamo all’uno all’altro vuol dire che qualcosa non è andato nell’inserimento di Eriksen».

(Fonte: Skysport)