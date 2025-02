Caressa avvia il discorso: "L'Inter ha fatto una grandissima Champions League. Avevano criticato Lautaro Martinez, tu sai che io sono innamorato di Lautaro Martinez, è un attaccante che adoro per come si comporta in campo, per come porta la fascia, per come segna, fa gol in tutti i modi. E Lautaro ha risposto con una serie di gol uno dietro l'altro, tutti gol pazzeschi, alcuni davvero bellissimi. L'unica cosa dell'Inter è che mi sarei aspettato qualcosa in più da Taremi in stagione, anche in campionato. Buchanan non ha funzionato tanto, anche Taremi così così"