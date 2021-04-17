Intervenuti a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati in merito ai pronostici di Napoli-Inter e Spezia-Inter. Per entrambi, l'Inter perderà a Napoli. "Napoli-Inter? Dico 1, tanto agli interisti cambia poco. Mentre dico X2 (pareggio o vittoria) nell'infrasettimanale con lo Spezia", il pensiero di Caressa. Anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, concorda: "Napoli-Inter? Dico X, anzi cambio e metto anche io la vittoria del Napoli. E poi l'Inter vince con lo Spezia".

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