Caressa: “L’Inter non perde contro il Napoli”. Ecco il pronostico di Zazzaroni

Intervenuti a Radio Deejay, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati nei pronostici di Inter-Napoli

Intervenuti a Radio Deejay, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati con i pronostici di Inter-Napoli. Per il direttore del Corriere dello Sport, l'Inter non vince: "Dico X2", mentre Caressa la pensa in maniera opposta: "Dico 1X, ho visto un Napoli leggermente in calo fisico nelle ultime 2 giornate, è molto grintoso ma si avvicina il momento decisivo che è la Coppa d'Africa".