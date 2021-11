Pronostico derby, Caressa: “Pareggio, de Vrij decisivo”. Zazzaroni: “Milan favorito ma…”

Intervenuto a Radio Deejay, Fabio Caressa si è espresso in questi termini sul derby tra Inter e Milan in programma domani

Intervenuto a Radio Deejay, Fabio Caressa si è espresso in questi termini sul derby tra Inter e Milan in programma domani:

"Sarà un grande derby, molto emozionante e imprevedibile nello sviluppo. Penso che i difensori saranno decisivi, dico De Vrij, in un senso o nell'altro, ho questa visione. Pronostico? Credo finirà in pareggio". Zazzaroni non è d'accordo sul pronostico: "Vedo il Milan favorito ma gioco la doppia 1-2 (esclude il pareggio, ndr). Giocatore decisivo? Ibra".