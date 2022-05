Pronostici, Caressa: “Milan batterà Verona”. Zazzaroni: “Se dico X il povero Radu…”

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati durante Radio Deejay su Verona-Milan. Per Caressa vincerà il Milan

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati durante Radio Deejay su Verona-Milan. Per Caressa vincerà il Milan: "Dico 2". Zazzaroni, invece, opta per il pareggio: "X perchè mi diverte di più. Se do X il povero Radu mi spara, vincerebbe il Milan per gli scontri diretti. Ma è una battuta"