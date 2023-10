GdS – Inter, Carlos Augusto porta furore. Inzaghi sempre stessa melodia, Sanchez inadeguato

Inzaghi 5 - Prepara le gare in modo maniacale, ma non cambia mai spartito in corsa: splendido musicista, a patto che suoni sempre la stessa melodia. Monotono.

Sanchez 5 - E’ l’unica alternativa a Lautaro e Thuram, ma in questo momento non è in grado di rimpiazzarli e chissà se lo sarà mai. Non tira, non crea, non ispira. Inadeguato.

Lautaro 6 - Il gol è un gioiello, è la rivincita dopo il Benfica. Ma i centravanti devono farsi marcare, non marcare gli avversari, sennò sono guai. E lui il guaio lo combina. Ingenuo.

