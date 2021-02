Carminati: “Inter, grosse possibilità scudetto. Senza le coppe…”

Ivan Carminati, ex preparatore atletico dell'Inter oggi allo Zenit, crede nelle chance scudetto dei nerazzurri

Ivan Carminati, ex preparatore atletico dell'Inter oggi allo Zenit, ha concesso un'intervista a Tuttosport: "L’Inter ha una grossa possibilità di giocarsi lo scudetto. E’ prima in classifica e fino a fine campionato gioca una volta alla settimana. Non ha nemmeno più la coppa Italia. Il poter lavorare serenamente in settimana senza nessun impegno di Coppa ti dà un grosso vantaggio fisico e psicologico. Perché giocare in Europa è bello, è prestigioso ma ti porta via energie: non ci si allena, si gioca e si recupera, si gioca e si recupera e alla fine puoi pagar dazio".