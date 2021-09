Carnasciali: “L’Inter non so se si è davvero indebolita. Da Conte a Inzaghi…”

L'ex difensore Daniele Carnasciali ha parlato così dell'Inter, attesa dall'impegno contro la Sampdoria a Tuttomercatoweb.com

"Per il campionato ci sono diversi punti interrogativi: la Juve non è più schiacciasassi, l'Inter nonostante gli addii non so quanto si sia indebolita, il Milan si è rinforzato, la Roma ha Mourinho che può fare da giocatore in più... O in meno"