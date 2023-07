Pedullà – Inter, sondaggio per Carnesecchi. Occhio a Trubin. Mamardashvili…

Valutazioni in corso in casa nerazzurra per quanto riguarda il futuro della porta: piacciono diversi profili

In attesa di capire quale sarà il futuro di Onana, l'Inter sta valutando diversi profili per la porta. Come scrive Alfredo Pedullà, i nerazzurri hanno effettuato un sondaggio per Carnesecchi, portiere di proprietà dell'Atalanta ma reduce da un campionato in prestito alla Cremonese. Occhio sempre all'ucraino Trubin dello Shakhtar Donetsk, che aspetta gli sviluppi su Onana dal momento che vuole giocare titolare e ha altre offerte. Piace il georgiano Mamardashvili del Valencia, ma costa almeno 30 milioni di euro.