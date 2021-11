Carnevale: “De Vrij assenza importante. Inter resta forte. Se il Napoli…”

Le parole del dirigente dell'Udinese su Inter-Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Andrea Carnevale ha parlato di Inter-Napoli , big match in programma domani con fischio d'inizio alle 18. "Spalletti ha messo i primi paletti dell'Inter attuale? Sì, ha ragione. Ha fatto un ottimo lavoro a Milano , non ha vinto lo Scudetto ed è stato un peccato. Mi auguro venga applaudito perché credo che se lo meriti. De Vrij ? Assenza molto importante per l'Inter, Ranocchia è un buon giocatore ma non è De Vrij . Bastoni recuperato è invece un punto fermo, lui è forte ed esperto nonostante la giovane età".

"Diciamo che Osimhen dovrà affrontare difensori di ottimo livello ma non credo che lui abbia paura. Se il Napoli vincesse si potrebbe parlare di scudetto? Assolutamente non sarebbe un caso. Magari mi sbaglio, ma quest'anno il Napoli non l'ho visto mai soffrire, una squadra che si vede che ha personalità, forza e sicurezza per condurre la partita.L'Inter resta una squadra forte, ha ancora lo Scudetto sul petto. Non sarà facile perché chiaramente vorrà battere la prima della classe ed è comunque Campione d'Italia in carica. Poi se dovesse vincere il Napoli prenderebbe il largo. Quindi me lo auguro ma non sarà facile".