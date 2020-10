Andrea Carnevale, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue considerazioni sulla lotta Scudetto che quest’anno potrebbe riservare più emozioni che in passato: “Fanno bene ad abbassare le quote, quest’anno non c’è l’ammazzacampionato. La Juve fatica molto. A sensazione le due squadre che possono vincere sono Inter e Napoli. Gli azzurri si sono mossi bene sul mercato, Lozano è venuto fuori. Secondo me può lottare per lo Scudetto“.