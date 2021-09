Carnevale: “Scudetto? Inter in vetta, Napoli dietro con altre due”

Le parole del dirigente sportivo a proposito della lotta al tricolore nel campionato di Serie A

Andrea Carnevale, capo scout dell'Udinese ed ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Questo il pensiero a proposito delle big: "Il Napoli è quello dell'anno scorso, ha una grande base, sono rimasti i calciatori migliori. Osimhen l'anno scorso s'è visto poco. Il Napoli ha una grande squadra, più Osimhen, Anguissa e Juan Jesus. Anguissa è molto molto forte, è stato un acquisto straordinario, io lo conosco bene. E' quello che serviva, con fisico, gamba. Per me il Napoli è una candidata allo scudetto. L'Inter in vetta, il Napoli dietro con Roma e Lazio".