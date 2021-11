Carnevali: “Berardi? In estate ha chiesto la cessione ma non c’erano le condizioni”

Intervistato da TMW, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così di Domenico Berardi, al centro del mercato estivo

“Domenico Berardi viene dal nostro settore giovanile, c’è un aspetto emotivo che ci lega. Se potevamo cederlo? Per noi è fondamentale. Ma a differenza degli anni passati, la scorsa estate ha chiesto di poter andare via. Le condizioni però devono andare bene per tutti e per il Sassuolo non lo erano”.