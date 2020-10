Carnevali: “Scudetto? Inter e Juve hanno qualcosa in più. Diritti tv? Servono cambiamenti”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo è intervenuto a “La Politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento: “Credo che Inter e Juventus si giochino il campionato, sono le due squadre che hanno qualcosa in più. Mi piacerebbe molto vedere in alto l’Atalanta, perché le novità sono belle e piacevoli, ma anche il Napoli è una squadra costruita bene e competitiva“.

Poi sulla squadra emiliana, partita alla grande con 10 punti in 4 giornate: “Ci godiamo il momento, restiamo con i piedi per terra perché sappiamo che è un torneo molto difficile – ha osservato il dirigente del Sassuolo, – ma dobbiamo essere anche ambiziosi, come lo era il nostro patron Squinzi, che era un grande tifoso del Milan ma ha sempre creduto nelle possibilità del nostro club. Siamo felici di potergli dare queste soddisfazioni, perché ci sta guardando dall’alto“.

Infine una battuta sulla scelta della Lega Serie A di istituire una media company e coinvolgere fondi privati: “Stiamo portando avanti questa strada e sono fiducioso, penso sia giusta – ha dichiarato Carnevali – Siamo arrivati al punto di dover fare dei cambiamenti. In questi anni non siamo riusciti a costruire un percorso vincente come altri Paesi europei, per questo penso che questa strada possa portare risultati positivi“.