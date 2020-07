Carnevali: “Marotta numero 1, Inter e Juve potrebbero fare affari. Lautaro? Per me…”

Nel corso di un’ampia intervista concessa a Tuttosport, l’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche dell’Inter e del mercato dei nerazzurri:

«Adesso spero di battere la Juventus così faccio felice anche il mio amico Marotta».

Come ha sentito Marotta nell’ultimo periodo?

«Sempre sereno, è il numero uno. L’Inter ha buttato via tanti punti, però è ancora lì davanti».

Pensa che in questo mercato riuscirà a portare assieme a cena Marotta e Paratici, altro dirigente con cui ha ottimi rapporti?

«Non entro in quelle che sono questioni personali. E comunque non avrebbero bisogno di me per andare a cena».

Marotta e Paratici, adesso che dirigono Inter e Juventus, faranno mai un affare assieme?

«Penso di sì, principalmente perché rappresentano due proprietà che sono in buoni rapporti. Zhang e Agnelli si sentono spesso».

Dove allenerà Allegri: Psg o Inter?

«Siccome è il top, il più bravo di tutti, lo vedo in una panchina di una big. Non me ne voglia Zidane, ma Max sarebbe perfetto per il Real Madrid. Ma lo consiglierei anche ai miei amici del Barcellona. Subito Allegri o De Zerbi fra qualche anno».

Pronostici a bruciapelo: Lautaro Martinez?

«Resta all’Inter».

Zaniolo: Juventus o Inter?

«Juve».