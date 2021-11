Mercato Inter, Carnevali: “Più di un club ha chiesto Frattesi. A questi ragazzi promettiamo…”

Prima di Milan-Sassuolo, Giovanni Carnevali, ad neroverde, ha confermato l'interesse di tanti club nei confronti di Davide Frattesi

"Si sta sfregando le mani per Frattesi? Lo abbiamo acquistato diversi anni fa dalla Primavera della Roma, facendogli fare un percorso che hanno fatto in tantissimi da noi. Per noi non è una sorpresa, sapevamo che quest'anno potesse essere pronto per la nostra squadra e con lui anche altri giovani. Puntare su questi ragazzi è il nostro lavoro: dobbiamo farli crescere e permettere loro di approdare in un grande club. L'ha chiesto già qualcuno? Più di uno...".