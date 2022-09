Carnevali: “L’operazione più importante? Quando ho venduto un giocatore a Marotta”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato così di mercato ma non solo

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato così di mercato ma non solo: "A livello di giocatori importanti ce ne sono state diverse. Quella che, però, ricordo con maggiore piacere risale agli inizi della mia carriera nel calcio quando lavoravo per una società dilettantistica e riuscì a cedere un giocatore al Monza avendo così la possibilità di conoscere Giuseppe Marotta. In questo modo si può dire che sia iniziato il mio percorso. Locatelli, Boga, Scamacca e Raspadori sono, invece, tutte operazioni più recenti a cui sono legato particolarmente".