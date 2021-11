Carnevali: “Scamacca e Raspadori? Dobbiamo lasciarli maturare. Su Berardi…”

L'ad del Sassuolo è intervenuto a Tutti Convocati per parlare del futuro di alcuni dei giocatori del club emiliano

"Scamacca e Raspadori stagione difficile? Ci son stati cambiamenti, è un momento in cui dobbiamo un po' ricominciare, non posso dire che non stiano facendo bene, dobbiamo lasciarli maturare, se si parla sempre di loro non si fa il loro bene. Berardi è il giocatore più importante che abbiamo, non lo cediamo a gennaio, la Fiorentina ci ha fatto una proposta ma assolutamente non ci interessa. Ci deve essere un'offerta importante"