Carnevali: “Scamacca e Frattesi? Ce li hanno chiesti per gennaio. Per fortuna…”

L'amministratore delegato neroverde non si è nascosto sulle lusinghe ricevute per i suoi gioielli

Gianluca Scamacca, Davide Raspadori e non solo. Il Sassuolo nelle ultime settimane ha dovuto difendersi da numerosi tentativi d'assalto ai suoi gioielli. Anche l'Inter ha provato a strappare una prelazione per l'estate, vedremo quanto efficace sarà il lavoro di Marotta e Ausilio. Intanto Carnevali ha confermato l'interesse per i due attaccanti e non solo da parte di diversi club. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: "Non nascondo che in questa sessione ci hanno chiesto loro ma anche Frattesi. Per fortuna Berardi stavolta no, perché se ne parla poco ma è il nostro campione. Hanno capito tutti che non era nostra intenzione cedere questi giocatori a gennaio, ma se questi ragazzi approdassero in grandi club sarebbe motivo di soddisfazione".