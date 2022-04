Carnevali: “Scamacca? Più facile finisca all’estero. Arriveranno offerte importanti”

L'aministratore delegato del Sassuolo ha fatto il punto della situazione sulle tante richieste per i suoi gioielli

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto in collegamento video a Sky Sport: "Come ogni anno, seguendo la nostra filosofia, dobbiamo cercare di non vendere tutti i giocatori per i quali abbiamo richieste. Quest'anno non sarà facile, perchè non nascondo che interessi per più giocatori ne abbiamo. Siamo ancora in un momento di tranquillità, il mercato non è ancora attivo, richieste importanti dal punto di vista economico ad oggi non ne abbiamo ancora avute. probabilmente andremo a privarci di uno-due giocatori, perchè dobbiamo sempre tenere d'occhio il bilancio. Abbiamo una proprietà forte, importante, e allo stesso tempo c'è il desiderio di costruire qualcosa che ci possa permettere di crescere. Non è detto che dar via un giocatore voglia dire fare un passo indietro. Se ci saranno offerte importanti venderemo, ad oggi non ce ne sono: c'è interesse per le quotazioni, si vogliono sapere le modalità di acquisto, in questo momento la situazione del calcio italiano non è così florido, alcune società ti propongono formule di pagamento diverse da quello che è il nostro interesse. Sono convinto, visto l'interesse che abbiamo per più giocatori, che qualcosa di importante arriverà".