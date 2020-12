Sassuolo, Carnevali: “Stadi vuoti? Incredibile. Governati da un non governo”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara con il Milan: “E’ una bella soddisfazione giocare contro il Milan in questa posizione di classifica. Ma ci manca il pubblico. Un peccato, con questa classifica, non avere i tifosi è una cosa incredibile. Non sta né in cielo né in terra. Fa male al sistema calcio, è una cosa inverosimile che non esiste in questo momento. Vedo difficile un ritorno dei tifosi allo stadio e credo che un numero di mille persone era un minimo che si potesse avere negli stadi. Ma siamo governati da un non governo quindi è impossibile capire cosa faranno, se lo faranno. Subiamo perdite enormi ma a questo nessuno pensa. Gennaio? Non vendiamo nessuno”